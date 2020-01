Aggredita la troupe di Striscia la Notizia con Vittorio Brumotti in un giardino di Monza (Di lunedì 13 gennaio 2020) troupe di Striscia la Notizia con Brumotti Aggredita da spacciatori in un giardino di Monza Disavventura per Vittorio Brumotti e la troupe di Striscia la Notizia che ha subito un’aggressione nella giornata di ieri, 12 gennaio 2020. Momenti di paura a Monza per Brumotti e i suoi operatori, intenti a realizzare un servizio nei giardini pubblici di via Grassi, nota meta di spacciatori e tossicodipendenti. Il campione di bike trial è solito infatti occuparsi di questo tema, ma ieri purtroppo le cose per lui si sono complicate più del previsto. Durante la registrazione del servizio, un collaboratore di Striscia è stato colpito di striscio con un coltello alla gamba. Brumotti addirittura è stato colpito al petto, vicino al cuore: per lui le cose si sarebbero potute mettere ancora peggio, se non fosse che indossava un giubbotto antiproiettile che di fatto lo ha salvato. Poco dopo ... Leggi la notizia su tpi

