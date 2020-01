Afragola, bimbo autistico escluso dalla recita di Natale: una festa per lui nella nuova scuola (Di lunedì 13 gennaio 2020) Grande festa ad Afragola, nella provincia di Napoli, nella nuova scuola del bimbo con sospetto autismo escluso dalla recita di Natale nel suo vecchio istituto scolastico: i suoi nuovi compagni di classe e le maestre hanno voluto far sentire il loro sostengo al bambino, organizzandogli una festa con torta e pasticcini. Leggi la notizia su napoli.fanpage

MediasetTgcom24 : Napoli, primo giorno nella nuova scuola per il bimbo autistico escluso dalla recita di Natale: torta e festa… - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Napoli, primo giorno nella nuova scuola per il bimbo autistico escluso dalla recita di Natale: torta e festa #Afragol… - MARTINAPETRUCC2 : RT @MediasetTgcom24: Napoli, primo giorno nella nuova scuola per il bimbo autistico escluso dalla recita di Natale: torta e festa #Afragol… -