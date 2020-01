Affitti brevi nella prima casa? Non si perdono le agevolazioni (Di lunedì 13 gennaio 2020) Chi loca l’immobile per periodi di tempo limitato mantiene i benefici fiscali, purché continui ad avere i requisiti (tra cui la residenza) Leggi la notizia su ilsole24ore

