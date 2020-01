Adriana Volpe: il marito spiazza tutti dopo la bufera per il bacio a Pago (Di lunedì 13 gennaio 2020) Romantico epilogo dopo la sfuriata: è l’esito della querelle innescata da Roberto Parli, marito di Adriana Volpe, dopo il bacio tra la conduttrice e Pago al Grande Fratello Vip. Se di ‘lieto fine’ vero e proprio, forse, non si può ancora parlare, è chiaro che l’uomo spiazza tutti dopo aver dato libero sfogo alla gelosia e alla rabbia contro Antonella Elia, ‘rea’ di aver dato il via al gioco in cui è scattato il contatto tra i due concorrenti. Su Instagram spunta una foto a tinte rosa tra marito e moglie, e una dedica che vorrebbe spazzare via ogni alone di crisi coniugale all’orizzonte. Il marito di Adriana Volpe smorza i toni Roberto Parli, marito di Adriana Volpe, la butta sul romanticismo e spegne così l’incendio mediatico esploso intorno al bacio tra la conduttrice e Pago. Un contatto di labbra avvenuto nella casa del GF Vip, durante il gioco ‘Obbligo o verità’, che lo aveva ... Leggi la notizia su thesocialpost

trash_italiano : FINALMENTE ADRIANA VOLPE CHE ATTACCA MAGALLI. #GFVIP - FranAltomare : Scrivi “Adriana Volpe” ma la tastiera dell’iPhone suggerisce “??”. #GFVIP - DanielaVitello1 : #GFVip Adriana Volpe bacia Pago: il marito si infuria e tuona su Instagram -