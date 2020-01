Adriana Volpe, il marito affossa Antonella Elia: “Mancanza di rispetto” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Adriana Volpe: il marito dell’ex presentatrice Rai si scaglia contro Antonella Elia per il bacio organizzato con Pago Mercoledì è partita la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Sono già numerosi i temi caldi per i telespettatori e nelle scorse ore ad agitare le acque ci ha pensato il marito della concorrente Adriana Volpe, entrata dopo la traumatica rottura consumatasi tra lei e i dirigenti Rai. Chiuso Mezzogiorno in Famiglia, nonostante ascolti tutto sommato soddisfacenti, la bella conduttrice cerca il rilancio. Intanto, il compito principale è di divincolarsi dalle polemiche, sorte per il siparietto che ha visto protagoniste lei, Antonella Elia e Pago. Obbligo o Verità Qualche sera fa nella Casa più spiata d’Italia dei concorrenti si sono riuniti in cucina ed hanno giocato al celebre Obbligo o Verità. Tale iniziativa ha incontrato subito la reticenza di alcuni concorrenti, infine ... Leggi la notizia su kontrokultura

trash_italiano : FINALMENTE ADRIANA VOLPE CHE ATTACCA MAGALLI. #GFVIP - FranAltomare : Scrivi “Adriana Volpe” ma la tastiera dell’iPhone suggerisce “??”. #GFVIP - KontroKulturaa : Adriana Volpe, il marito affossa Antonella Elia: “Mancanza di rispetto' - -