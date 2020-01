Adriana Volpe contro Barbara Alberti: “Ho finito, solo 5 minuti porca putt**a […] lasciami lavare i piatti” [VIDEO] (Di lunedì 13 gennaio 2020) Adriana Volpe è sempre più protagonista di questo “Grande Fratello Vip”; nelle ultime ore, dopo aver baciato Pago e aver fatto arrabbiare non poco il marito, ha avuto anche una brusca lite con la giornalista e scrittrice Barbara Alberti. Stavo lavando i piatti La lite nasce proprio davanti al lavello, mentre le due donne erano intente alle pulizie… Interrotta più volte, Alberti si è risentita e ha sbottato: “Vengo subito, subito, dammi 5 minuti. Non mi dire che ho ragione come i matti. Senti Adriana per favore, te lo chiedo con tutto il cuore. Mi fai finire? Ho fatto un’architettura, che adesso se la lascio mi inca**o! Ti prego. Ho finito ho solo 5 minuti porca putt**a. Ca**o, ca**o lasciami lavare i piatti“. Toni accesissimi che la giornalista non ha risparmiato nemmeno agli altri concorrenti: “Per una disgrazia della vita ho incontrato gli ultimi ... Leggi la notizia su velvetgossip

