Addio “Speedy” Goncalves, da Alonso a Marquez e Sainz: sui social il dolore dei piloti (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il dramma della morte di Paulo Goncalves, uno dei piloti più esperti e popolari dei rally raid, colpisce non solo la Dakar ma l’intero mondo dei motori. Anche il campione MotoGP, Marc Marquez, ha voluto esprimere il suo cordoglio per la triste scomparsa: “Ti ricorderemo tutti per la tua passione e il tuo grande cuore”. Leggi la notizia su fanpage

