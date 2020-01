Addio Milan, Pepe Reina è il nuovo portiere dell’Aston Villa: prestito secco per 6 mesi (Di lunedì 13 gennaio 2020) Pepe Reina lascia il Milan e torna in Premier League: il portiere spagnolo è un nuovo giocatore dell'Aston Villa e ad annunciarlo è stato il club inglese, con cui l'ex numero uno del Napoli ha firmato per i prossimi 6 mesi con la formula del prestito secco. Queste le parole per salutare i tifosi rossoneri: "Ci rivediamo a luglio". Leggi la notizia su fanpage

