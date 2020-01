Addio a Marco Zucchi: il giornalista soffriva di un male incurabile (Di lunedì 13 gennaio 2020) Due lutti nel mondo del giornalismo italiano: prima la morte di Giampaolo Pansa e poi quella di Marco Zucchi. Quest’ultimo, affetto da una malattia incurabile da molto tempo, è morto all’età di 49 anni. Marco era la voce e il volto della radiotelevisione svizzera, RSI, nonché delegato alla Settimana della Critica del Film Festival di Locarno. Per anni ha svolto la professione di critico cinematografico per RSI. Dalla pagina ufficiale del Festival, inoltre, gli hanno mandato un messaggio di affetto: “Era un’immagine bella e sincera al di là dello schermo”. Marco Zucchi è morto Marco Zucchi era entrato nel mondo del giornalismo all’età di 28 anni, quando è diventato uno dei volti e delle voci della radiotelevisione svizzera RSI. Per l’emittente è stato un critico ma anche un inviato: seguiva infatti i Festival a Berlino, Venezia, Cannes e ... Leggi la notizia su notizie

twMec : RT @RSInews: Addio a Marco Zucchi La voce e il volto della RSI che ci ha accompagnato per anni nel mondo del cinema si è spento a 49 anni… - docNSC : RT @RSInews: Addio a Marco Zucchi La voce e il volto della RSI che ci ha accompagnato per anni nel mondo del cinema si è spento a 49 anni…