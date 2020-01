Addio a Giampaolo Pansa. Il giornalista, storica firma di Repubblica e Corriere, si è spento ieri all’età di 84 anni (Di lunedì 13 gennaio 2020) “Scrivo da un paese che non esiste piu'”. Fu questo l’attacco scelto da Giampaolo Pansa per raccontare, in una sua memorabile corrispondenza per La Stampa, la tragedia del Vajont. Una delle tante pagine di giornalismo scritte da un fuoriclasse, morto oggi all’età di 84 anni. Piemontese di Casale Monferrato, ha mosso i primi passi nel quotidiano torinese, alternando alla professione di cronista quella dello storico. Dopo l’esperienza a La Stampa (e la breve parentesi a Il Giorno diretto da Italo Pietra e al Messaggero di Perrone), Pansa nel 1977 da inviato del Corriere della Sera si occupò dei principali fatti di cronaca nazionali ed internazionali, come ad esempio lo scandalo Lockheed. Poi l’incontro con Eugenio Scalfari, e l’approdo a la Repubblica, divenendo nel 1978 vicedirettore. La carriera nel gruppo De Benedetti si consolidò con la ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

