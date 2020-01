A14, “la frana ha spostato i piloni e le cerniere temporanee non sono adatte”: ecco perché il giudice ha proibito il viadotto Cerrano ai tir (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il provvedimento è assai tecnico, ma gli effetti sono stati chiari a chiunque abbia percorso la A14 all’altezza di Pescara dal 18 dicembre scorso ad oggi, giorno in cui il ministero delle Infrastrutture potrebbe accettare le proposte di Autostrade e riaprire il viadotto Cerrano, alto quasi 90 metri, alla circolazione dei mezzi pesanti decongestionando la Statale Adriatica, impazzita per il passaggio dei tir nel piccolo borgo di Silvi Marina. sono due le “criticità” in materia di sicurezza accertate negli ultimi 18 mesi dagli ispettori del Mit guidati da Placido Migliorino, il “mastino” che i dirigenti della concessionaria volevano “tenere a bada” con i report sui ponti che la procura di Genova considera ‘addolciti’ e ‘addomesticati’: lo spostamento dei piloni a causa dello scivolamento del terreno e la tenuta antisismica ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

