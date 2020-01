A Singapore la prima mostra del design italiano con la presenza dell’ambasciatore Langella (Di lunedì 13 gennaio 2020) Per la prima volta nella grande città-Stato asiatica di Singapore si è aperta dal 16 Novembre 2019 una mostra del miglior design italiano. A rappresentarlo una selezione di prodotti premiati con il Compasso d’Oro o pubblicati negli ADI design Index degli ultimi anni. 13 le aziende italiane presenti, in rappresentanza di tutti i principali settori merceologici, dai mezzi di trasporto, all’elettronica e ai complementi per la casa, alle ceramiche, alle calzature: Lamborghini, Ducati, Florim, Comelit, Linea Light, Kartell, Technogym, Catalano, Elica, La Cividina, Tubes, Unical and Vibram. L’esposizione, che mostra quanto profondamente il buon design incida sul miglioramento della vita quotidiana, è promossa dalla Camera di Commercio Italiana di Singapore in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia della città asiatica, di cui l’Ambasciatore italiano Raffaele Langella, e con ADI. Ha ... Leggi la notizia su ildenaro

antonioripa : @giuseppecangem @NicolaBellu @ArkadiMaslow @pbiagiola L'ho bloccato. Un analfabeta funzionale. Ma come cazzo si per… - antonioripa : @giuseppecangem @NicolaBellu @ArkadiMaslow @pbiagiola Giuseppe, Non provocarmi. Perche' stai dicendo solo cazzate d… - Freedomtripita1 : Qatar Airways lancia la nuova promozione “Offerte come mai prima d’ora”. I passeggeri che prenotano un volo entro i… -