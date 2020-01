A Milano c’è il ‘muro della gentilezza’. Nessuno è mai così povero da non poter aiutare (Di lunedì 13 gennaio 2020) Quella del “muro della gentilezza” è una bella cosa. I muri, di solito, dividono, proteggono, riparano escludendo. Renderli “gentili” mi pare un modo evoluto per rendere meno nette le divisioni. In questo caso tra chi ha qualcosa in più e chi in meno. Marcel Mauss nel suo saggio Teoria del dono afferma che lo scambio di doni è uno dei modi più semplici e universali per relazionarsi con gli altri. La sua teoria prevede tre punti fondamentali: dare, ricevere (accettando quindi l’oggetto in dono) e ricambiare. La parte più interessante del donare non risiede tanto e solo nel togliersi qualcosa per darlo a un altro ma nel fatto che, il ricevente, sarà a sua volta portato a ricambiare, in qualche modo, in qualche tempo in qualche forma. In questo modo, donando e contraccambiando, si creano le basi per una solidarietà sociale che mette in primo piano, sempre, la possibilità che viene data al ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

