A 15 anni danneggia palazzo con manganello: “Lo sto provando” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Un ragazzino di 15 anni è stato sorpreso dai carabinieri mentre danneggiava con un manganello telescopico un palazzo del Vomero, quartiere collinare della città di Napoli. La vicenda è avvenuta nella notte di sabato scorso quando dei carabinieri, impegnati in controlli del territorio in borghese, hanno scoperto una banda di ragazzini intenta a “divertirsi” vandalizzando un palazzo. Un membro della babygang, che si è rivelata essere composta tutta da minorenni, maneggiava un manganello telescopico lungo 40 centimetri con il quale stava colpendo ripetutamente un palazzo danneggiandolo in più punti. Sorpreso dai carabinieri si è giustificato dicendo che il manganello non era di sua proprietà e che lo stava semplicemente “provando”. Il giovane, originario di Pianura, quartiere della periferia occidentale, è stato prontamente identificato e ... Leggi la notizia su anteprima24

