911 serie tv su Rai 2: trama episodi 13 gennaio 2020 (Di lunedì 13 gennaio 2020) 911 episodi 13 gennaio. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 lunedì 13 gennaio 2020 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA 911 serie tv su Rai 2: trama episodi 13 gennaio 2020 911 Stgione 2 episodio 01 Sotto pressione. Buck vive nella casa di Abby da quando lei ha lasciato la città, poi Buck vede una bottiglia di vino stappata e sente che c’è qualcuno sotto la doccia, e dà per scontato che Abby sia tornata, ma poi scopre che si tratta di Maddie, sua sorella maggiore. Bobby e Athena, all’insaputa di tutti, hanno iniziato a uscire insieme. Ora che è iniziato il concorso per il calendario dei vigili del fuoco, Bobby, Chimney, Eddie e Buck decidono di partecipare anche se per ogni caserma viene scelto un solo vigile del fuoco. A fine episodio un terremoto colpisce il centro di Los Angeles. 911 serie tv ... Leggi la notizia su cubemagazine

