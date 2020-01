5 serie ispirate ai film di fantascienza (Di lunedì 13 gennaio 2020) Di quella fetta, sempre più grossa, di serie televisive (per lo più americane) che sono remake, reboot, prequel o sequel di produzioni precedenti, una buona parte è costituita da show ispirati a pellicole cinematografiche di successo. Questo vale anche per la fantascienza, come nel caso di 12 Monkeys, serie che debuttava negli Usa su Syfy il 16 gennaio 2015 e che rielabora L’esercito delle 12 scimmie, il capolavoro distopico e allucinato con Bruce Willis nei panni di un detenuto del futuro spedito negli anni ’90 per indagare sul virus che ha quasi sterminato l’umanità. Aaron Stanford (il mutante Pyro di X-Men) riprendeva il ruolo di James Cole e si avventurava nel XXI secolo in cerca del misterioso leader della fantomatica organizzazione terroristica che dà il titolo, sviluppando ed espandendo la psicotica e delirante storia del film diretto da Terry Gilliam. Ecco altre serie che sono ... Leggi la notizia su wired

Skyler18_ : RT @cosedawattpad: Scusate, ma tempo fa non si era parlato di un contratto tra Wattpad e Mediaset per la realizzazione di serie tv e film i… - cosedawattpad : Scusate, ma tempo fa non si era parlato di un contratto tra Wattpad e Mediaset per la realizzazione di serie tv e f… - glialtrituttiaf : ne ho più di 5 [non ho messo quelle ispirate a fatti reali] gLee [primo posto, senza battere ciglio proprio] Streg… -