2xmille ai partiti, in aumento gli italiani che donano alla politica: Pd in vetta, crescono Lega e Fdi. Balzo dei Verdi nell’anno di Greta Thunberg (Di lunedì 13 gennaio 2020) Aumentano i contribuenti italiani che decidono di destinare il 2xmille ai partiti politici (qui la lista completa). Nella dichiarazione dei redditi dell’anno appena concluso, secondo il sistema introdotto nel 2014 per sostituire il finanziamento pubblico alle organizzazioni politiche, le donazioni sono cresciuta del 27,6%. In testa c’è il Partito democratico con 8,4 milioni di euro ricevuti, ma se l’anno scorso i dem segnavano un calo, quest’anno possono vantare un +20,5 per cento dei fondi ricevuti. Seconda è la Lega per Salvini premier con 3 milioni di euro (a cui aggiungere 750mila ottenuti da Lega Nord per l’indipendenza della Padania) che da sola segna un +51,5 per cento nelle donazioni. Ancora più netta la crescita per Fratelli d’Italia che si attesta al terzo posto con con 1,16 milioni di euro (+62,2 per cento). Ma il vero exploit, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

