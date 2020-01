1970: quando Ratzinger (allora teologo) non era contro l’abolizione del celibato sacerdotale (Di lunedì 13 gennaio 2020) Le parole di Joseph Ratzinger, introdotte da quel «non posso tacere», sull’obbligo di celibato dei sacerdoti hanno scosso il mondo della Chiesa che da tempo si interroga sulla necessità di una visione più moderna e attuale, magari permettendo a preti e prelati di convolare a nozze e svolgere il proprio sacerdozio. Ma dal passato del Papa emerito emerge un documento, datato 1970, in cui – insieme ad altri otto teologi – si apriva alla possibilità di un’abolizione di quel vincolo. LEGGI ANCHE > Il Papa emerito che non può tacere sul celibato dei sacerdoti A riportare parte di quell’appello, rimasto celato per tantissimi anni e reso pubblico solamente nel 2011 da Rudolf Neumaier, è il sito Globalist. Nell’estratto riportato, si fa riferimento al ruolo di Joseph Ratzinger che all’epoca, era il 1970, era un teologo ed era ben lontano dal soglio ... Leggi la notizia su giornalettismo

