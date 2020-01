“(15)”, il nuovo romanzo dello scrittore Luigi Pucci (Di lunedì 13 gennaio 2020) Lo scrittore romano Luigi Pucci presenta “(15)”, un romanzo breve denso di significato, che in poco più di cento pagine racconta del viaggio fisico e spirituale di David, un uomo come tanti che scopre di essere speciale, e di avere un compito importante da portare a termine. Un personaggio intenso, un essere umano giunto a un bivio cruciale della sua esistenza: dovrà coraggiosamente decidere se fare la differenza e accogliere il cambiamento, non solo per sé stesso ma per il mondo intero, o (...) - Tribuna Libera Leggi la notizia su feedproxy.google

