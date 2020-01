Wanda Nara irriconoscibile a 15 anni, naso a patata, denti storti e labbra invisibili: ecco come è cambiata (Di domenica 12 gennaio 2020) Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip, che vede protagonista proprio Wanda Nara. Nelle vesti di opinionista, la compagna di Mauro Icardi è riuscita a stupire tutti con un look davvero mozzafiato. Sexy, sensuale e sempre in perfetta forma, la giovane modella argentina ha conquistato non solo il suo paese natale ma anche l’Italia e man mano sta ottenendo numerosi consensi nel nostro paese. Ma com’era Wanda prima di diventare famosa? Wanda Nara irriconoscibile da ragazza Da quando è arrivata in Italia, Wanda Nara è continuamente al centro di pettegolezzi. Prima la storia con Maxy Lopez, poi il tradimento con Mauro Icardi e oggi i suoi scatti bollenti che infiammano i social e fanno sognare il pubblico maschile. E proprio dal web sono spuntate lacune foto di quando era ragazzina. Guardando con attenzione le immagini, Wanda è ... Leggi la notizia su kontrokultura

