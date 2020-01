Volley femminile, Olimpiadi Tokyo 2020: tutte le qualificate. C’è l’Italia, la Turchia si aggiunge all’ultimo (Di domenica 12 gennaio 2020) Undici squadre si sono già qualificate alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley maschile. Oggi la Turchia e la Corea del Sud hanno staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi imponendosi nei preolimpici continentali. Oltre al Giappone, già ammesso in qualità di Paese organizzatore, altre sei formazioni si erano qualificate in estate vincendo i tornei internazionali tra cui l’Italia che aveva soppiantato l’Olanda a Catania. A Tokyo 2020 saranno presenti anche la Serbia (Campione del Mondo), la Cina (Campione Olimpico), la Russia (ma si attende l’esito del ricorso sulla sentenza della WADA, potrebbe essere assente), il Brasile e gli USA. Negli ultimi giorni avevano fatto festa anche Kenya e Argentina nei preolimpici continentali. Resta da assegnare l’ultimo pass, quello nord-centro americano: stanotte andrà alla vincente del confronto diretto ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Volley femminile, Olimpiadi Tokyo 2020: tutte le qualificate. C’è l’Italia, la Turchia si aggiunge all’ultimo - finallyaxxx : RT @ale_garotta: La nazionale femminile della #Turchia vola alle Olimpiadi per la seconda volta nella sua storia, battendo la rivelazione #… - ale_garotta : La nazionale femminile della #Turchia vola alle Olimpiadi per la seconda volta nella sua storia, battendo la rivela… -