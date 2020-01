Volley femminile, la Turchia strapazza la Germania e si qualifica alle Olimpiadi 2020. Festa per Giovanni Guidetti (Di domenica 12 gennaio 2020) La Turchia ha travolto la Germania con un netto 3-0 (25-17; 25-19; 25-22) e si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020, le anatoliche parteciperanno al torneo di Volley femminile nella rassegna a cinque cerchi in programma dal 22 luglio al 9 agosto. Le ragazze di coach Giovanni Guidetti hanno letteralmente dominato la finale del preolimpico europeo andata in scena ad Apeldoorn (Paesi Bassi), in appena 73 minuti di gioco hanno surclassato le tedesche che in semifinale avevano eliminato la favoritissima Olanda e hanno così staccato il pass per i Giochi dove tornano dopo l’unica apparizione di Londra 2012. Le biancorosse hanno espresso una pallavolo continua e incisiva in attacco e soprattutto a muro, la compagine di Felix Koslowski non è riuscita a completare la sua impresa sportiva e dovrà dunque guardare le Olimpiadi da casa. A fare la differenza è stata la straripante ... Leggi la notizia su oasport

