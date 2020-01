Volley femminile, gironi Olimpiadi Tokyo 2020: non c’è sorteggio. Come si compongono? Ranking e serpentina, le possibili avversarie dell’Italia (Di domenica 12 gennaio 2020) Dodici squadre parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley femminile. Il regolamento prevede che le formazioni partecipanti alla rassegna a cinque cerchi, in programma dal 22 luglio al 9 agosto, vengano suddivise in due gironi da sei compagini ciascuno che si affronteranno tra loro una sola volta: le prime quattro classificate accederanno ai quarti di finale incrociati dove inizierà la fase a eliminazione diretta che condurrà all’atto conclusivo. La battaglia per le medaglie si preannuncia estremamente palpitante, a poco più di sei mesi dai Giochi c’è attesa per conoscere la composizione dei due gironi che non verrà definita tramite un sorteggio. Come SI compongono I gironi DELLE Olimpiadi 2020? Non ci sarà nessuna estrazione, i due gruppi verranno composti utilizzando il ranking FIVB aggiornato al 31 gennaio 2020 e impiegando il meccanismo a ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Volley femminile, gironi Olimpiadi Tokyo 2020: non c’è sorteggio. Come si compongono? Ranking e serpentina, le poss… - zazoomblog : Volley femminile Olimpiadi Tokyo 2020: tutte le qualificate. C’è l’Italia la Turchia si aggiunge all’ultimo -… - OA_Sport : Volley femminile, Olimpiadi Tokyo 2020: tutte le qualificate. C’è l’Italia, la Turchia si aggiunge all’ultimo -