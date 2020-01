Volano piatti al negozio: ferita bimba

Una lite nata per una questione di precedenza nella fila finisce in un lancio die una bambina di 11 anni rimanea una gamba:è accaduto in un grande magazzino alle porte di Roma. Il battibecco scoppia al ristorante del,pieno di clienti,tra un anziano e un uomo di mezza età.parole grosse: arriva la sicurezza per evitare il peggio. Sembra finita lì, ma la lite riparte alle casse e la moglie dell'anziano lancia un piatto verso l'uomo con cui il marito litigava.Il piatto cade a terra,in mille pezzi,e ferisce la(Di lunedì 13 gennaio 2020)