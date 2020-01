Vita da detenuti: Stasi è centralinista, Bossetti fa il manutentore (Di domenica 12 gennaio 2020) I detenuti del carcere accusati di aver commesso reati gravi si occupano di lavori differenti e utili. C’è chi risponde al telefono, chi ripara le macchinette per il caffè, chi studia e chi lavora il cuoio. E ancora, chi si occupa del filato, chi fa l’inserviente e chi si occupa delle pietanze. La chiamano Vita da detenuti, ma altro non sono che attività utili che permettono a coloro che hanno segnato le prime pagine dei quotidiani di mantenere un legame con la società. La retribuzione è commisurata in mercede: qualcuno la tiene per sé, altri la mandano alla famiglia. Vita da detenuti Alberto Stasi, l’uomo accusato dell’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, svolge la professione di centralinista nel carcere di Bollate; mentre l’ex muratore Massimo Bossetti, in carcera per l’omicidio di Yara Gambirasio, rimette a nuovo le vecchie macchinette per il ... Leggi la notizia su notizie

