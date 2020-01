Virtus Verona-Gubbio sospesa e rinviata a data da destinarsi, il motivo è insolito [DETTAGLI] (Di domenica 12 gennaio 2020) Virtus Verona-Gubbio, gara valida per la 20ª giornata del girone B di Serie C, è stata sospesa al 34′ del secondo tempo e rinviata a data da destinarsi a causa di un infortunio al direttore di gara, Catanoso di Reggio Calabria. Al momento dello stop gli ospiti erano in vantaggio per 1-0. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo Virtus Verona-Gubbio sospesa e rinviata a data da destinarsi, il motivo è insolito DETTAGLI CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

luc_kino : @CB_Ignoranza Virtus Verona - Gubbio annullata per infortunio dell'arbitro. Ma non dovrebbe entrare il 4' uomo? O a… - sportface2016 : La sfida tra #VirtusVerona e #Gubbio sospesa per infortunio all'arbitro - #SerieC - sportal_it : Serie C: arbitro ko, sospesa Virtus Verona-Gubbio -