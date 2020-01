Vincenzo Nocerino capo dell’area Investimenti di Bnp Paribas Reim Italy sgr (Di domenica 12 gennaio 2020) Vincenzo Nocerino è nominato chief Investment officer (cio) di Bnp Paribas Reim Italy sgr con decorrenza dal 7 gennaio 2020. Nocerino, 38 anni, riporterà direttamente al direttore generale e amministratore delegato della società, Dominique Jones, e coordinerà le attività dell’area Acquisition & Asset Management con l’obiettivo di sviluppare anche le attività pan-europee della sgr. Prima di entrare in Bnp Reim, il professionista ha ricoperto, negli ultimi tre anni, il ruolo di head of transactions in UBS Real Estate & Private Markets coordinando le attività di scouting e di executions di compravendite immobiliari per i fondi in gestione e per i separate account, oltre al supporto nel business development e fund raising della società. In precedenza, dal 2014 al 2017, è stato head of acquisitions di AXA Investment Management Real Asset e, dal 2007 al 2014, in Schroders Property ... Leggi la notizia su ildenaro

