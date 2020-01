Vincenzo Mollica a Che tempo che fa: "Andrò in pensione il 29 febbraio, in un giorno che non esiste, perfetto! Sanremo? Merito dell'affetto che ha scatenato Fiorello" (Di lunedì 13 gennaio 2020) Fabio Fazio ha intervistato Vincenzo Mollica nella puntata di questa sera di Che tempo che fa, in onda su Rai 2.Il popolare giornalista, protagonista recentemente dello show di Fiorello, Viva Rai Play, al quale ha preso parte attraverso un pupazzo con le sue fattezze a cui ha prestato la voce, è stato invitato per parlare del centenario dalla nascita di Federico Fellini.Vincenzo Mollica a Che tempo che fa: "Andrò in pensione il 29 febbraio, in un giorno che non esiste, perfetto! Sanremo? Merito dell'affetto che ha scatenato Fiorello" pubblicato su TVBlog.it 12 gennaio 2020 23:00. Leggi la notizia su blogo

