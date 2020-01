VIDEO Roma-Juventus 1-2 Highlights: gol e sintesi. Bianconeri campioni d’inverno, grave infortunio per Zaniolo (Di domenica 12 gennaio 2020) Nel posticipo delle ore 20.45 della 19ma giornata della Serie A di calcio, la Juventus passa per 1-2 in casa della Roma e si laurea così campione d’inverno, distanziando l’Inter di due punti. Vantaggio ospite di Demiral al 3′, raddoppio al 10′ di Cristiano Ronaldo su calcio di rigore. Nella ripresa, sempre dal dischetto, accorcia Perotti al 68′, ma non basta. Nel primo tempo grave infortunio occorso a Nicolò Zaniolo. Highlights Roma-Juventus 1-2 IL VANTAGGIO FIRMATO DA DEMIRAL يوفنتوس 1 × 0 روما هدف ديميرال <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f3a5.png" alt=" Leggi la notizia su oasport

