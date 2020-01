VIDEO Federica Brignone vince la combinata di Altenmarkt: apoteosi dell’azzurra, riviviamo la gara (Di domenica 12 gennaio 2020) Federica Brignone ha vinto la combinata di Altenmarkt, prova valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. L’azzurra, già prima al termine del SuperG della mattinata, si è difesa brillantemente nello slalom sul pendio austriaco ed è riuscito a battere la svizzera Wendy Holdener per appena 15 centesimi. La nostra portacolori, già capace in stagione di vincere il gigante di Courchevel, conferma il suo eccellente stato di forma e il particolare feeling con questa specialità. La valdostana balza al secondo posto nella classifica generale della Coppa del Mondo. Di seguito il VIDEO dello slalom di Federica Brignone, vincitrice della combinata di Altenmarkt. VIDEO Federica Brignone, VITTORIA combinata Altenmarkt: CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi ... Leggi la notizia su oasport

