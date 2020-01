Video allenatore Malaga, è ufficiale: il club ha preso la sua decisione [DETTAGLI] (Di domenica 12 gennaio 2020) Nei giorni scorsi aveva fatto il giro del web la notizia di un Video hot dell’allenatore del Malaga, Victor Sanchez del Amo, che lo ritraeva con indosso una polo con i colori sociali, mostrando i genitali. Dopo averlo sospeso martedì scorso per la diffusione (ma a sua insaputa) delle immagini, il club spagnolo ha preso la sua decisione definitiva: licenziare il tecnico. Scelta motivata “per il grave danno subito” e per “ridurre al minimo l’impatto della vicenda sulla squadra e sul club”. Il 43enne allenatore spagnolo si era subito dichiarato vittima di una violazione della privacy, sporgendo denuncia per molestie e tentativo di estorsione. Il Malaga, 16° in seconda divisione, ha però preferito troncare con Sanchez del Amo, con il quale non è stato possibile, a detta del club, giungere ad una rescissione consensuale. La squadra è stata affidata ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

