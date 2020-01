Via Frattina chiusa per fuga di gas: intervengono i vigili del fuoco (Di domenica 12 gennaio 2020) Via Frattina chiusa temporaneamente a causa di una fuga di gas nel centro storico di Roma. La perdita è avvenuta su strada, a pochi passi da Piazza di Spagna, durante la seconda domenica di saldi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e i tecnici Italgas. Leggi la notizia su roma.fanpage

zazoomblog : Fuga di gas in via Frattina a Roma: strada chiusa - #Frattina #Roma: #strada #chiusa - LuceverdeRoma : [AGG]#Roma - Centro Storico: RIAPERTURA di Via Frattina #Luceverde - LuceverdeRoma : ????#Roma - Centro Storico CHIUSURA TEMPORANEA Via Frattina causa intervento vigili del fuoco e fuga di gas #luceverde #Lazio -