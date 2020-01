Verso la fine dell’acciaio europeo?

Verso la fine della guerra in Donbass? : Ucraina e Russia starebbero lavorando ad un nuovo scambio di prigionieri che possa portare alla liberazione di altri cittadini di Kiev e Mosca detenuti nei rispettivi Paesi. Questa notizia, confermata dalla presidenza ucraina, giunge a pochi giorni di distanza da un altro importante scambio di detenuti avvenuto tra le parti e conclusosi con il rilascio e rimpatrio di 76 cittadini ucraini e 124 russi. Queste misure sono destinate a rafforzare il ...

Grande Fratello - che fine ha fatto George Leonard? Eccolo oggi completamente diVerso [FOTO] : George Leonard è stato uno dei protagonisti del Grande Fratello 10. Dopo la sua esperienza all’interno della casa più spiata di Italia si è allontanato dal piccolo schermo, ma come lo ritroviamo oggi e cosa fa? Scopriamolo insieme. La nuova vita di George Leonard del Grande Fratello L’ex gieffino ha tentato la strada della recitazione […] L'articolo Grande Fratello, che fine ha fatto George Leonard? Eccolo oggi completamente ...

L’esodo dei senatori del M5S Verso la Lega la Cuzzocrea di Repubblica a Otto e Mezzo su La7 - “Un chiaro segnale che la legislatura sta finendo” : Sono tre i senatori del M5S sono passati nelle file della Lega si tratta di Grassi, Lucidi e Urraro. Ma sembra che L’esodo non sia terminato. Sono in molti sia senatori che onorevoli stanchi della politica del capo politico Luigi di Maio e pronti a fare il grande passo verso la Lega. Matteo Salvini non si è perso d’animo anzi è contentissimo dell’inizio delL’esodo che provocherà uno scossone enorme nel governo. La giornalista Annalisa ...

Legge elettorale - maggioranza Verso l’accordo sul proporzionale corretto. Il ministro D’Incà : “Il testo sarà pronto entro fine anno” : La maggioranza sembra aver deciso per una riforma elettorale in chiave proporzionale, ma con correzioni. Lo ha confermato il ministro dei Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà al termine del vertice di maggioranza spiegando che “entro la fine dell’anno” vedrà la luce un testo definitivo. Come annunciato più volte a essere privilegiato è il”proporzionale con un meccanismo antiframmentazione“. Viene quindi ...

Bollette - Verso proroga in manovra della fine maggior tutela. Quasi 20 milioni di clienti nell’elettrico : Il governo valuta due ipotesi sulla fine del mercato di maggior tutela nell’elettricità e nel gas attualmente prevista per il 1° luglio 2020: allo studio un allungamento a dicembre 2020 o il rinvio di un anno

Salvini : “Porte aperte a elettori M5S - il nuovo patto con Pd è tradimento. Movimento Verso la fine” : "È l’ultimo tradimento, quello fatale, del popolo grillino. Quello che voleva il cambiamento ed ora si ritrova stretto in un abbraccio mortale con il simbolo dei poteri forti, il Pd. Il Movimento mi pare sulla via dell’esaurimento. Le nostre porte sono aperte ma ne parlerò solo a cose fatte": così il leader della Lega, Matteo Salvini, commenta l'ipotesi avanzata da Beppe Grillo e Luigi Di Maio su un nuovo contratto di governo da stringere con il ...

GRIS arriverà su PS4 Verso fine mese : Devolver Digital ha annunciato che GRIS uscirà anche per PS4. In particolare, il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 26 novembre sulla piattaforma Sony, nello specifico potremo trovare il gioco all'interno del PlayStation Store.Il porting del gioco è stato realizzato in modo tale da ottimizzare e migliorare la resa complessiva su PS4 Pro, sia per quanto riguarda comparto grafico che quello sonoro.Leggi altro...

Giuseppe Conte Verso la fine : "Qua non superiamo gennaio". Le terribili voci dalla cena post-Rousseau : A nulla sono servite le rassicurazioni di Giuseppe Conte durante la cena riparatoria, il verdetto di Rousseau è piombato sul governo generando non pochi danni. Il sì alle liste autonome M5s per le regionali ha messo in difficoltà il Pd che ora vede sempre più lontana la vittoria in Emilia-Romagna. E

Maltempo - Verso la fine dell'allerta sul centro della Liguria. Le previsioni : «Mercoledì non pioverà» : A Genova interventi dei vigili del Fuoco per un albero pericolante nei giardini di Brignole, frana ai Camaldoli

L’influenza è alle porte - i primi casi ci saranno Verso la fine di questo mese - quello che è importante sapere : L’influenza non è ancora arrivata e, tranne pochissimi casi davvero sporadici, si può dire che arriverà per la fine di questo mese. Per il momento è difficile stimare quando esattamente arriverà e come sarà questo virus quest’anno, se più o meno aggressivo degli anni scorsi. Il picco lo si aspetta tra Natale e Carnevale quando tanti italiani finiranno a letto. Le raccomandazioni per evitare il contagio sono quelle che si fanno ogni anno ...