Vasco Rossi, medaglia d’onore in memoria del padre internato dai nazisti. Anche il nome di battesimo del rocker è figlio di quell’esperienza (Di domenica 12 gennaio 2020) Si respira aria di felicità e commozione in casa di Vasco Rossi. Arriva, infatti, la medaglia d’onore in memoria del padre del rocker, Giovanni Carlo Rossi, internato militare nel lager nazista di Dortmund, in Germania, durante la Seconda Guerra Mondiale. “Carlino”, così era chiamato in famiglia, era tra i 650mila soldati italiani che dopo l’armistizio di Cassibile dell’8 settembre 1943 (firmato dal governo Badoglio con gli Alleati della Seconda Guerra Mondiale) avevano detto no al Nazismo con conseguenze terribili. Infatti Giovanni Carlo Rossi è stato catturato dai tedeschi all’isola d’Elba ed è stato deportato in un campo di lavori forzati, miracolosamente poi è riuscito a tornare nel nostro Paese nell’ottobre del 1945. Vasco ha perso il padre, che faceva il camionista, a causa di un malore nel 1979 a 56 anni. È stato il rocker stesso con un post sui social, l’11 ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

