Vandalizzata la panchina di Tiziana Cantone, la madre: ‘Non mi spaventano, vado avanti’ (Di domenica 12 gennaio 2020) Rubata la targa di ottone dalla panchina rossa dedicata alla memoria di Tiziana Cantone. La madre: "L'ennesima dimostrazione della miseria dell'animo umano. e sperate di spaventarmi o di ferirmi, non me ne frega niente". La panchina era stata inaugurata lo scorso 26 novembre in piazzetta Duca d'Aosta, di fronte al Teatro Augusteo. Leggi la notizia su napoli.fanpage

