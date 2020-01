Valentina Ferragni, video di pole dance attaccata dagli hater “Sembri un kebab” (VIDEO) (Di domenica 12 gennaio 2020) Il VIDEO di pole dance di Valentina Ferragni pubblicato su Instagram divide i fan, alcuni la apprezzano, altri la prendono di mira, vediamo cosa è successo Sorella della famosa influencer Chiara Ferragni, la bella e affascinante Valentina Ferragni non è da meno in fatto di critiche ricevute. Proprio così, le sorelle Ferragni sono il massimo per attirare le polemiche e questa volta è toccato a Valentina riceverle. Bionda e sexy come Chiara, ma a differenza di quest’ultima più formosa, Valentina si dedica anche lei ai social. Ed è qui che viene bersagliata dalle critiche degli haters, che la accusano di sembrare un kebak! Ma cosa ha fatto per meritarsi questo insulto? Nulla di particolare, la bella Valentina ha solo qualche chiletto in più della sorella, ma questo basta e avanza per diventare bersaglio di tanti utenti. Valentina Ferragni sul palo della pole dance Nel VIDEO che Valentina ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Valentina Ferragni, video di pole dance attaccata dagli hater 'Sembri un kebab' (VIDEO) - - celebsandglam : Chiara Ferragni, Valentina Ferragni and Jon Kortajarena at the Dsquared2 fashion show in Milan, Italy - vivodiharryy : i miei mi hanno regalato il bracciale di rue des mille di valentina ferragni???? -