Usa il cellulare che è in carica mentre fa il bagno nella vasca: donna di 45 anni muore folgorata. Si indaga sulle anomalie (Di domenica 12 gennaio 2020) Usare il telefono sotto carica mentre faceva il bagno è costato la vita a una donna di 45 anni, morta folgorata nella vasca da bagno. La vittima è Nathalie Pszola di Doula, nella regione del Jura, in Francia. La donna stava controllando il suo smartphone che era era in carica in una presa accanto alla vasca quando questo è caduto nell’acqua, causando una scarica improvvisa che l’ha uccisa. L’incidente è avvenuto intorno alle 20 di giovedì 9 gennaio, mentre era sola in casa: a scoprire il suo corpo senza vita sono stati il compagno Fabrice e il figlio Axel, al loro rientro in casa, ma per la 45enne non c’era ormai più nulla da fare. Trasportata in ospedale a Besançon in stato di arresto cardiaco, la donna è morta stamattina. Sull’accaduto indaga la polizia di Dole, come riferisce il quotidiano France Bleu che dà la notizia, che è al lavoro per ricostruire ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

