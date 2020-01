Usa e Cina firmeranno l’accordo sui dazi (Di domenica 12 gennaio 2020) Il governo degli Stati Uniti ha annunciato per mezzo dei propri portavoce che la firma degli accordi sui dazi doganali con la Cina avverrà nella giornata del 15 gennaio, alla presenza di oltre 200 invitati, per lo più organi di stampa. L’accordo, che giunge dopo un 2019 nel quale la decisione di aumentare le imposte sulle importazioni ha pesato sui mercati globali, dovrebbe essere soltanto la prima fase del progressivo riavviCinamento, grazie una lunga serie di incontri e di trattative. Il 15 gennaio Robert Lighthizer incontrerà la controparte cinese Yi Gang ed alla cerimonia è attesa una folta delegazione di Pechino. Nonostante ciò, come dichiarato da entrambi i contraenti, il reale testo che firmeranno non è ancora stato completamente rifinito, anche e soprattutto per questioni legate alla traduzione del testo in lingua cinese. Tuttavia, questo particolare non rischierebbe ... Leggi la notizia su it.insideover

