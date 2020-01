Uomo si taglia le emorroidi con le forbici: ricoverato (Di domenica 12 gennaio 2020) Uomo si taglia le emorroidi con le forbici. E’ stato poi soccorso da 118 e carabinieri nella sua abitazione di Rondissone e portato in ospedale di Chivasso. Uomo si taglia le emorroidi con le forbici – ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Chivasso l’Uomo che, la scorsa settimana, si è tagliato le emorroidi con un paio di forbici venendo poi trovato dai parenti in un lago di sangue. (Continua…) Si tratta di un quarantenne residente a Rondissone, già conosciuto per alcuni problemi di salute, che senza alcun motivo ha afferrato le lame e ha tentato di sottoporsi ad un intervento chirurgico improvvisato. L’arrivo dei soccorsi – Le sue urla di dolore hanno poi attirato l’attenzione di alcuni parenti che vivono nel suo stesso stabile, che senza perdere tempo hanno chiesto l’intervento di… (Continua…) un’ambulanza del 118 e dei carabinieri, ... Leggi la notizia su howtodofor

