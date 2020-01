Una Vita, anticipazioni: Celia e Felipe rischiano di morire. Telmo si prende cura di loro (Di domenica 12 gennaio 2020) Celia e Felipe - Una Vita Con la fine delle festività natalizie, la telenovela Una Vita torna ad occupare il suo consueto slot domenicale; le puntate in onda nei prossimi giorni si concentreranno così sui coniugi Celia (Ines Aldea) e Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo): quest’ultimo non vorrà infatti rassegnarsi all’idea di stare per perdere la moglie – a causa di un brutto virus che ha contratto – e si rinchiuderà in casa con lei finendo per ammalarsi. L’intervento di Telmo (Dani Tatay) salverà la coppia da morte certa. Ecco le anticipazioni dal 12 al 17 gennaio 2020. Una Vita: anticipazioni domenica 12 gennaio 2020 Lucía saluta con affetto Telmo prima che entri in casa degli Alvarez Hermoso, e Samuel assiste geloso. Il parroco conferma che Celia e Felipe sono vivi, ma che anche l’uomo è stato contagiato. Lucía lascia a Telmo una medicina ... Leggi la notizia su davidemaggio

Mov5Stelle : Nella #manovra abbiamo aumentato da 5 a 7 i giorni di congedo di #paternità obbligatorio, insieme a tante altre mis… - Mov5Stelle : Il #RedditoDiCittadinanza sta aiutando più di 2 milioni e mezzo di cittadini in difficoltà e il tasso di povertà è… - caritas_milano : Sognando l’Europa, ad ogni costo. Morire a 10 anni, congelato nel carrello di un aereo, dove si era nascosto per i… -