Una casa | infiniti cammini Perché la storia non è mai la stessa Le foto

«Hira in bengalese significa diamante», inizia così Hira a raccontare la sua storia. È arrivata in Italia poco dopo essere diventata madre. La sua bambina aveva due anni, Rayana, ed era nata in seguito al matrimonio forzato a cui Hira è stata costretta dopo la morte di entrambi i suoi genitori in un incidente. All'aeroporto di Malpensa Hira pensava di trovare suo marito. «Sono arrivata con Rayana in braccio. Aveva due anni, lui non c'era, non l'ho mai più visto. Sono scoppiata a piangere, due connazionali mi hanno vista e mi hanno aiutata. Per un anno ho vissuto in un appartamento vicino alla Stazione Centrale, due stanze per 26 persone». Poi è arrivato il primo lavoro. «Alla macchina da cucire per 12 ore al giorno, Rayana passava ...

