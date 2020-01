Trump e Obama: politiche estere a confronto (Di domenica 12 gennaio 2020) Quando nel 2016 fu eletto presidente degli Stati Uniti Donald Trump basava buona parte della sua agenda di politica internazionale in relazione all’operato del predecessore Barack Obama, principalmente per propugnarne un ribaltamento completo: sul tema dei grandi accordi di libero scambio, dell’approccio degli Usa a storici rivali come l’Iran e Cuba e a alleati come Israele e Arabia Sauditi e in materia di relazioni con l’Europa Trump si presentava come l’anti-Obama per eccellenza. Media e commentatori hanno a lungo abusato dell’espressione “isolazionismo” per definire l’America First Trumpiano, ma l’espressione è fuorviante. L’amministrazione Trump ereditava le conseguenze di un ventennio in cui, complici gli errori in politica estera e la crisi finanziaria, l’influenza Usa sugli affari globali aveva conosciuto un, ... Leggi la notizia su it.insideover

