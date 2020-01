Trump attacca il governo iraniano, in campo anche la Gran Bretagna (Di domenica 12 gennaio 2020) L’abbattimento del jet ucraino e il continuo intervento di Donald Trump sulle questione iraniane, non aiuta la difficilissima situazione politica del nord africa. La polizia ha attaccato i manifestanti che si erano riuniti a Teheran sulla Azadi Square, divenuta teatro di gravissimi scontri. Sono di queste ore i video in cui le forze armate esplodono … L'articolo Trump attacca il governo iraniano, in campo anche la Gran Bretagna proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

