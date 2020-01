Tris Udinese, bianconeri da sballo: tutto facile contro il Sassuolo, le pagelle di CalcioWeb [FOTO] (Di domenica 12 gennaio 2020) Udinese-Sassuolo – Si è concluso un lunch match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo due squadre in lotta per la salvezza, l’Udinese ed il Sassuolo. Continua l’ottimo momento della squadra di Gotti che mette in serie la terza vittoria consecutiva, importante scatto in avanti verso l’obiettivo stagione, in questo caso il cambio di allenatore ha portato gli effetti sperati. Campionato sempre più altalenante per la squadra di De Zerbi che non riesce ad allontanarsi dalla zona calda della classifica. Nel primo tempo è Okaka al 14′ a sblocare il match con un colpo di testa, nella ripresa azione di prepotenza di Sema che chiude i conti. Nel finale assalto da parte del Sassuolo che però non porta gli effetti sperati anzi è l’Udinese a chiudere defintitivamente i conti con un contropiede perfetto concluso ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

