Tripoli denuncia violazioni tregua: “Haftar si ritiri” (Di domenica 12 gennaio 2020) Il governo di Serraj denuncia violazioni della tregua in Libia "a Salaheddin e Wadi Rabie pochi minuti dopo la sua entrata in vigore" e ribadisce che "la piena attuazione del cessate il fuoco potra' avvenire solo con il ritiro dell'aggressore da dove e' venuto", in riferimento al generale Haftar. Lo si legge in un comunicato del governo di Tripoli diffuso in mattinata. "In caso di ulteriori violazioni - si avverte - il Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale libico non restera' a guardare e la sua risposta sara' violenta e ferma". Leggi la notizia su ilfogliettone

