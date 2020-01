Trasporti, EAV: 68 milioni di euro dall’Unione Europa per i treni elettrici (Di domenica 12 gennaio 2020) Trasporti: 68 milioni di euro concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) all’Ente Autonomo Volturno (EAV), gestore della rete ferroviaria di Napoli e provincia, per l’acquisto di 40 nuovi treni elettrici. “L’Unione europea è vicina, ogni giorno, con azioni concrete ai suoi territori e ai suoi cittadini. Il prestito di 68 milioni di euro … L'articolo Trasporti, EAV: 68 milioni di euro dall’Unione europa per i treni elettrici proviene da 2A News. Scritto da Redazione Leggi la notizia su 2anews

