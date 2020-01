Tragedia alla Dakar - morto Paulo Gonalves (Di domenica 12 gennaio 2020) Giornata nera per il motorsport: il motociclista Paulo Gonalves è deceduto a causa di una caduta occorsa al chilometro 276 della settima prova della Dakar 2020. Gli organizzatori hanno ricevuto l'allerta alle 10:08 ora locale e hanno inviato immediatamente sul posto l'elicottero per i soccorsi. Paulo Gonalves è stato trovato privo di sensi, in arresto cardiaco. Dopo i primi disperati tentativi di rianimazione, il portoghese è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Layla, dove i medici ne hanno dichiarato ufficialmente la morte.Pilota di lunga esperienza. Paulo Gonalves aveva 40 anni ed era un veterano della Dakar, quella di quest'anno era la sua tredicesima volta. Campione del mondo cross-country nel 2013, il portoghese occupava attualmente il 46 posto dopo la sesta prova della Dakar.Stage 8 cancellata per moto e quad. Gli organizzatori, dopo aver incontrato i piloti, hanno ... Leggi la notizia su quattroruote

