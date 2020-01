Torino, trovata neonata nel letto senza vita (Di domenica 12 gennaio 2020) L’ennesima tragedia è accaduta pochi giorni fa, il sette gennaio a Torino. Mamma si sveglia e trova la neonata di due mesi nel suo letto, ormai senza vita. E’ scattato subito l’allarme, ma nonostante il tempestivo intervento dei medici, per la piccola non c’è stato nulla da fare. Un evento terribile, che ha sconvolto l’intera popolazione, ma soprattutto i genitori della bimba, che non avrebbero mai immaginato di poter vivere un dolore simile. I risultati dell’autopsia inoltre, hanno portato a dei risultati che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. In base alle informazioni che sono state rese nelle ultime ore, sembrerebbe che l’allarme sia partito nelle prime ore del sette gennaio, proprio dalla madre e dal padre, che vivono in un capo nomadi e che quando si sono svegliati hanno scoperto che la loro piccola non respirava più. I medici del ... Leggi la notizia su bigodino

