Torino Bologna, Rincon dà forfait per la gara: il motivo (Di domenica 12 gennaio 2020) Torino Bologna, Tomas Rincon dà forfait per il match: influenza intestinale per il sudamericano. Mazzarri prende le contromisure Tomas Rincon non prenderà parte alla gara odierna tra Torino e Bologna. Il centrocampista granata è costretto ad alzare bandiera bianca e guardare il match semplicemente da spettatore. Alla base un’influenza intestinale che lo costringe al forfait. Mazzarri, quindi, ha optato per un centrocampo senza il sudamericano con Meitè, Ola Aina e Lukic. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

toropuntoit : #TorinoBologna: le formazioni ufficiali. #Mazzarri perde #Rincon - Cuore_Toro : #TorinoBologna | le formazioni ufficiali - Toro_News : LE FORMAZIONI UFFICIALI ?? Si ferma anche #Rincon, gioca #Meité a centrocampo: #Mazzarri affronterà #Mihajlovic con… -