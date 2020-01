Tonelli, è battaglia tra tre club di Serie A: la situazione (Di domenica 12 gennaio 2020) Tonelli, battaglia tra Sampdoria, Spal e Lecce per accaparrarsi il difensore centrale. Ecco la situazione del calciatore Lorenzo Tonelli è alla ricerca di un’avventura per rilanciarsi dopo le esperienza non positive delle ultime stagioni. Sul difensore è forte l’interesse di Sampdoria, Spal e Lecce. Il Corriere dello Sport delinea la situazione. Ranieri contava di avere presto il calciatore, ma il mancato accordo con i doriani ha permesso l’inserimento dei ferraresi e dei pugliesi. Attesi sviluppi sulla situazione nei prossimi giorni. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

